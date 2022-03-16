Минобороны: СБУ готовит на Украине провокацию с ядовитыми веществами, чтобы обвинить РФ
В ведомстве также подчеркнули, что Россия, в отличие от США, выполнила взятые на себя международные обязательства и полностью уничтожила все запасы химического оружия.
СБУ при поддержке Запада готовит на Украине провокацию с применением ядовитых веществ против мирных граждан, чтобы потом обвинить в этом Россию. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Нам достоверно известно, что при поддержке западных стран СБУ готовится провокация с применением ядовитых веществ против мирных жителей. Целью провокации является обвинение России в применении химического оружия против населения Украины", — сказал он.
В военном ведомстве также отметили, что Россия, в отличие от США, выполнила взятые на себя международные обязательства и полностью уничтожила все запасы химического оружия.
"Хочу официально заявить: в подразделениях российских вооружённых сил, задействованных в специальной военной операции, нет и не может быть химических боеприпасов. Российская Федерация, в отличие от США, давно выполнила взятые на себя международные обязательства, полностью уничтожив все запасы химического оружия", — сказал Конашенков.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия требует рассмотреть вопрос о лабораториях на Украине в рамках конвенции о запрещении химического оружия. При этом, судя по реакции, в мире не заинтересовались этой темой, подчеркнул министр, однако добавил, что мировое сообщество должно убедиться в недопустимости такой деятельности.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
ТАСС / Михаил Терещенко