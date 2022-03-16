Минобороны РФ: Видео с погибшими в Чернигове является постановкой или свидетельством террора националистов

По словам Конашенкова, российских военнослужащих в этом городе не было и нет и ни о каком расстреле мирных граждан в очереди за хлебом речь идти не может.

Украинская сторона распространяет кадры с погибшими в очереди за хлебом мирными жителями Чернигова, которых якобы расстреляли российские военнослужащие, но это видео является либо постановкой СБУ, либо свидетельством террора украинских националистов. Об этом сообщил на вечернем брифинге в среду официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.