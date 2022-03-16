Минобороны РФ: Видео с погибшими в Чернигове является постановкой или свидетельством террора националистов
По словам Конашенкова, российских военнослужащих в этом городе не было и нет и ни о каком расстреле мирных граждан в очереди за хлебом речь идти не может.
Украинская сторона распространяет кадры с погибшими в очереди за хлебом мирными жителями Чернигова, которых якобы расстреляли российские военнослужащие, но это видео является либо постановкой СБУ, либо свидетельством террора украинских националистов. Об этом сообщил на вечернем брифинге в среду официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
"Хочу подчеркнуть: в Чернигове российских военнослужащих не было и нет. Таким образом, все погибшие люди — жертвы террора украинских националистов или данные видеокадры — очередная постановка СБУ", — сказал представитель военного ведомства.
Ранее украинская сторона пыталась приписать российским военным якобы разрушенный в Мариуполе роддом, однако разоблачения вскоре появились как в соцсетях, так и по линии официальных ведомств. В Минобороны поясняли, что российская авиация не выполняла абсолютно никаких задач по поражению целей на земле в районе Мариуполя и "авиаудар" по роддому, о котором пишут украинские и западные СМИ, это полностью срежиссированная провокация.
Лайф напоминает, утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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