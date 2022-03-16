Как Украина оставила людей без еды и связи: Репортаж Лайфа из освобождённых сёл Луганщины Власти ЛНР совершили гуманитарный рейд по освобождённым территориям республики. Более десятка посёлков Станично-Луганского района получили первую помощь. Военные решали и другие проблемы. 7700 7700 Обложка © ТАСС / Таисия Воронцова

— Не снимай только военных на блокпосту, это опасно, можно нарваться, — опытные коллеги посоветовали убрать фотоаппарат, когда колонна с журналистами в сопровождении военных Народной милиции въехала на мост через реку Северский Донец, где восемь лет проходила граница между ЛНР и Украиной.

На той стороне стоит Счастье — город – спутник Луганска, построенный специально для обслуживания ТЭЦ. Все восемь лет оккупации Донбасса ТЭЦ не работала и была заминирована. В настоящее время электростанция разминирована и скоро будет запущена.

Здесь пока не до счастья. Рядом идут ожесточённые бои, гибнут люди, в воздухе висит тяжёлое напряжение. Силовики подозрительно относятся ко всем, кто проявляет к ним интерес. Например, к операторам. Такие меры совершенно оправданны: на вновь освобождённых территориях могут находиться диверсанты.

Люди встречают гуманитарный конвой радостно: наконец-то к ним заехали новые власти. — Привезите нам флаг! — жители первого села на пути рейда — Петровка — больше заботятся о новом статусе своего населённого пункта, чем о еде и одежде. У многих слёзы радости на щеках.

Солдат из гуманитарного конвоя быстро отбегает в сторону, возвращается через пять минут радостный, потому что его хата осталась целой. В настоящий момент воссоединяются семьи, новые граждане ЛНР снова могут посещать родной Луганск. Для того чтобы получить разрешение на въезд в столицу ЛНР, требуется взять специальную бумагу в Трёхизбенке, в которой находится неофициальный штаб Станично-Луганского района.

Видео © LIFE

Пока обстановка в районе очень непростая. Не везде есть свет, нет мобильной связи, интернета. Правительство ЛНР приняло решение национализировать инфраструктуру украинского телефонного оператора "Киевстар", на основе неё в республике заработал местный оператор "Лугаком". Но на то, чтобы перепрошить оборудование, требуется время.

Всего помощь получили жители семи населённых пунктов. Солдаты выгрузили продукты, одежду и предметы первой необходимости. Рейд носил не только гуманитарный характер — люди рассказывали военным о своих бедах и проблемах, ведь это первые представители власти на освобождённых территориях.







Местные жители просят привезти им в следующий раз муку: магазины не работают, а хлеб доставляют пока всего дважды в неделю. Регион находится на грани гуманитарной катастрофы. Жителям приходится ходить за продуктами в соседние сёла за десятки километров, обходя разлившуюся реку.

Видео © LIFE

Помимо раздачи груза военные занимались и своими прямыми задачами. Например, в посёлке Казачий местные сообщили, что здесь живёт бывший военный ВСУ, служивший в печально знаменитой 28-й бригаде, к которой у луганчан свои счёты. Якобы парень хвалился, что в 2014 году разбил колонну ополченцев и получил за это армейский крест. По этому поводу будет проведена проверка. Также жители одного из сёл пожаловались на местного агрессивного мужчину, который, по их словам, нападал на соседей и брызгал в лицо перцовым баллончиком. По этому поводу с ним была проведена воспитательная беседа.

Так что военные помогают людям с продуктами, налаживают жизнь, следят за порядком и выступают в качестве деревенских участковых.

Авторы Станислав Сенькин