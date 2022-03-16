НАТО рассмотрит варианты усиления системы коллективной обороны

Главы министерств обороны стран НАТО получили указание подготовить варианты укрепления системы коллективной обороны и сдерживания альянса на земле, в небе, на море, в киберпространстве и в космосе. Об этом заявил в среду генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Сегодня мы поставили задачу нашим министрам обороны разработать варианты [усиления] во всех областях: на суше, в небе, на море, в киберпространстве и в космосе", — сказал он.

По словам Столтенберга, страны НАТО "столкнулись с новой реальностью для своей безопасности" и им необходимо "перенастроить систему коллективной обороны и сдерживания на более длительный период".

Генеральный секретарь добавил, что новое видение безопасности альянса предполагает размещение на суше значительно большего количества сил, оборудования и припасов в восточной части блока.

По его мнению, в небе должно появиться "больше союзной авиации и систем ПВО и ПРО", в море должны находиться "на постоянной основе ударные группы авианосцев, подлодки и значительное число боевых кораблей". Также НАТО изучит перспективы своей кибербезопасности и использования имеющихся у стран альянса средств в космосе, добавил Столтенберг.

"Значительное увеличение средств и сил сдерживания и обороны потребует значительных финансовых вливаний. Страны альянса должны выделить минимум 2% ВВП на оборонительные нужды", — заявил он.