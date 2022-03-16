НАТО рассмотрит варианты усиления системы коллективной обороны
Теперь "в целях безопасности" планируется значительно увеличить силы, оборудование и припасы в восточной части блока.
Главы министерств обороны стран НАТО получили указание подготовить варианты укрепления системы коллективной обороны и сдерживания альянса на земле, в небе, на море, в киберпространстве и в космосе. Об этом заявил в среду генсек НАТО Йенс Столтенберг.
"Сегодня мы поставили задачу нашим министрам обороны разработать варианты [усиления] во всех областях: на суше, в небе, на море, в киберпространстве и в космосе", — сказал он.
По словам Столтенберга, страны НАТО "столкнулись с новой реальностью для своей безопасности" и им необходимо "перенастроить систему коллективной обороны и сдерживания на более длительный период".
Генеральный секретарь добавил, что новое видение безопасности альянса предполагает размещение на суше значительно большего количества сил, оборудования и припасов в восточной части блока.
По его мнению, в небе должно появиться "больше союзной авиации и систем ПВО и ПРО", в море должны находиться "на постоянной основе ударные группы авианосцев, подлодки и значительное число боевых кораблей". Также НАТО изучит перспективы своей кибербезопасности и использования имеющихся у стран альянса средств в космосе, добавил Столтенберг.
"Значительное увеличение средств и сил сдерживания и обороны потребует значительных финансовых вливаний. Страны альянса должны выделить минимум 2% ВВП на оборонительные нужды", — заявил он.
Ранее постпред США при НАТО Джулиан Смит напомнила, что альянс не рассматривает введение бесполётной зоны над Украиной. По её словам, блок не хочет расширять конфликт, происходящий на территории Украины. К тому же, если бы этот вопрос рассматривался, он увёл бы альянс "в неправильном направлении".
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