Санкции, Украина и любители фуа-гра: Путин обсудил с регионами и министрами грядущие изменения в экономике страны

Российский лидер подробно изложил причины, по которым гражданам придётся столкнуться с временным ростом инфляции и безработицы, но сразу же анонсировал новые выплаты.

Вступительное слово президента на совещании было больше похоже на его послание Федеральному собранию или обращение к нации. Владимир Путин ещё раз перечислил причины, по которым отдал приказ начать специальную операцию на Украине, чьи власти восемь лет варварскими методами подвергали собственных жителей настоящему геноциду только за то, что они говорили на родном русском языке и жили по заветам предков.

Мало того что киевский режим саботировал Минские соглашения, так он не оставлял попыток создать ядерное оружие и средства доставки, на территории Украины действовали секретные лаборатории по разработке химического оружия. В конце концов Украина вынашивала план нападения на Донбасс и Крым, при том что судьба собственного народа для правящей верхушки страны безразлична.

"Это была реальная угроза. Пронацистский режим в Киеве мог получить оружие массового поражения и целью была для него Россия", — заявил глава Российского государства.

А что касается санкций коллективного Запада, который буквально не видит террористических замашек бандеровцев, то он всё равно бы их ввёл против России, повод бы нашёлся. "Все маски Запада сброшены", — выразился Путин.

"Я просто был вынужден начать специальную операцию", — объяснил президент и в очередной раз заверил, что её целью не является оккупация украинских земель.

Путин послал сигнал и так называемым российским элитам, которые испугались за свои особняки на Французской Ривьере, устрицы и фуа-гра, хотя всё состояние сколотили именно в нашей стране.

"Я не осуждаю тех, у кого виллы в Майями или на Французской Ривьере, кто не может обойтись без фуа-гра, устриц или без так называемых гендерных свобод. Но проблема не в этом, а в том, что многие из людей по своей сути находятся именно там, а не здесь, не с нашим народом", — заключил он.

Путин предупредил, что такие граждане — а они готовы, судя по всему, и мать родную продать — для Запада всего лишь обслуга в их приёмных, а точнее расходный материал.

Президент честно признал, что придётся потерпеть. Глубокие структурные изменения в экономике, необходимые для ответа на санкции, будут непростыми. Они приведут к временному росту инфляции и безработицы. Однако правительство уже разрабатывает меры для поддержки граждан: это повышение пенсий, социальных выплат, минимального размера труда, зарплат бюджетникам.

Путин не стал скрывать, что нынешние санкции влекут повышение цен, что бьёт по доходам граждан. И среди первоочередных мер противодействия рестрикциям — обеспечение доступности товаров, прежде всего продуктов и лекарств.

Собравшиеся на совещании губернаторы, выражая поддержку курсу национального лидера, рапортовали о новых идеях по поддержке граждан и заверяли, что все социальные программы будут продолжены.

"Хочу заверить, что будем принимать все необходимые меры, чтобы обеспечить нормальную работу экономики и соцсферы", — отметил мэр Москвы Сергей Собянин. Он пообещал не свёртывать темпы строительства метро, домов, не повышать ставки по льготной ипотеке, чтобы люди вкладывались в жильё, а не в импортные товары.

Новые льготы в ближайшее время будут разработаны и для бизнеса — как среднего, так и малого.

"Работаем по поддержке людей, которые могут остаться без работы. На сегодня безработицы нет. Есть риски только", — добавил оптимизма губернатор Великого Новгорода Андрей Никитин.

Глава Чечни Рамзан Кадыров сравнил нынешнюю экономическую блокаду России с блокадой Ленинграда фашистами и рассказал, что Вооружённые силы РФ освободили более пятисот детей, которых бандеровцы использовали как живой щит.

Он выразил уверенность, что скоро на Украине восторжествует мир, как когда-то на Кавказе.