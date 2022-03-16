Роскомнадзор потребовал от YouTube снять ограничения с аккаунта телеканала "Спас"

Роскомнадзор потребовал от американской компании Google, которая владеет видеохостингом YouTube, восстановить доступ к аккаунту телеканала "Спас" на платформе. Об этом говорится в сообщении службы.

"Роскомнадзор потребовал от Google LLC в максимально короткие сроки снять ограничения, наложенные на ютуб-канал православного телеканала "Спас", а также объяснить причины их введения", — говорится в заявлении.