Член "Азова" рассказал Лайфу, как националисты сбегали из Херсона перед входом военных РФ

По словам мужчины, в основном в националистическое движение вербовали футбольных фанатов, после чего с ними шла массированная идеологическая работа.

Член украинского нацкорпуса "Азов" и партии "Национальный корпус" Андрей Соловей рассказал, почему решил выйти из движения. Видео © Telegram / SHOT

Член украинского нацкорпуса "Азов" и партии "Национальный корпус" 23-летний Андрей Соловей рассказал, что решил выйти из движения, так как разочаровался в собратьях. Этим он поделился в беседе с телеграм-каналом SHOT.

По словам мужчины, перед входом российских военных в Херсон местная власть, а также члены "Азова" сбежали из города, бросив тех, кого не успели предупредить об отходе.

"Утром просыпаюсь от того, что слышу взрыв мощный. Тут мне звонок, что вот, мол, тут ты один. Я слышу, что по голосу это гул, что где-то едут в автобусе... и всё. И на этом связь обрывается. Знаешь, обидно, вот честно скажу", — отметил Соловей.

Он добавил, что в основном в националистическое движение вербовали футбольных фанатов, после чего с ними шла массированная идеологическая работа, а затем новобранцам в руки давали оружие и отправляли на военные сборы. Соловей заключил, что Россия не является злом, а борется с бандеровскими идеями.