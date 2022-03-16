НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
16 марта, 18:15
17219

МО РФ: Боевики "Азова" заминировали и взорвали здание театра в Мариуполе

В министерстве опровергли обвинения Киева и подчеркнули, что днём 16 марта российская авиация не выполняла никаких задач, связанных с ударами по наземным целям в черте города.

Боевики национального батальона "Азов" заминировали здание драматического театра в Мариуполе и взорвали его. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. В ведомстве опровергли обвинения Киева в том, что российская авиация нанесла удар по учреждению, где в заложниках могли находиться мирные жители.

"Днём 16 марта никаких задач, связанных с нанесением ударов по наземным целям в городской черте Мариуполя, российская авиация не выполняла. По имеющимся достоверным данным, боевики националистического батальона "Азов" совершили новую кровавую провокацию, взорвав заминированное ими здание театра", — сообщили в ведомстве.

Минобороны показало марш подразделений ВС РФ в ходе "Операции Z" на Украине

Минобороны показало марш подразделений ВС РФ в ходе "Операции Z" на Украине

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт.

Обложка ©

Getty Images / Andriy Dubchak / dia images

Варвара Романова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1