Посол РФ Келин: Речи о разрыве дипотношений России и Великобритании нет
Дипломат подчеркнул, что в условиях сложившейся политической ситуации необходимость контактов между Москвой и Лондоном остаётся актуальной. По его словам, это нужно обеим сторонам.
На данный момент речь о разрыве дипломатических отношений между Россией и Великобританией не идёт. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" сообщил посол РФ в Лондоне Андрей Келин.
Он подчеркнул, что в условиях сложившейся политической ситуации необходимость контактов между Москвой и Лондоном остаётся актуальной. По словам дипломата, посольства сейчас одинаково нужны как России, так и Великобритании.
"Сейчас мы не в состоянии войны с Лондоном, у нас нет настолько горячих тем для споров, у нас нет территориальных претензий или что-либо другого", — добавил Келин.
Ранее Лайф сообщал, что Великобритания ввела запрет на экспорт предметов роскоши в Россию. Кроме того, Лондон объявил о введении дополнительного 35-процентного налога на импорт ряда товаров. Под ограничения, в частности, подпадут железо, медь, сталь, дерево, бумага и крепкий алкоголь.
Pixabay