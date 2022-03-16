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16 марта, 18:32

Посол РФ Келин: Речи о разрыве дипотношений России и Великобритании нет

Дипломат подчеркнул, что в условиях сложившейся политической ситуации необходимость контактов между Москвой и Лондоном остаётся актуальной. По его словам, это нужно обеим сторонам.

На данный момент речь о разрыве дипломатических отношений между Россией и Великобританией не идёт. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" сообщил посол РФ в Лондоне Андрей Келин.

Он подчеркнул, что в условиях сложившейся политической ситуации необходимость контактов между Москвой и Лондоном остаётся актуальной. По словам дипломата, посольства сейчас одинаково нужны как России, так и Великобритании.

"Сейчас мы не в состоянии войны с Лондоном, у нас нет настолько горячих тем для споров, у нас нет территориальных претензий или что-либо другого", — добавил Келин.

Британия успела закупить у России товары на рекордные £2,6 млрд до введения санкций

Британия успела закупить у России товары на рекордные £2,6 млрд до введения санкций

Ранее Лайф сообщал, что Великобритания ввела запрет на экспорт предметов роскоши в Россию. Кроме того, Лондон объявил о введении дополнительного 35-процентного налога на импорт ряда товаров. Под ограничения, в частности, подпадут железо, медь, сталь, дерево, бумага и крепкий алкоголь.

Обложка ©

Pixabay

Наталья Исакова

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