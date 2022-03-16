Посол РФ Келин: Речи о разрыве дипотношений России и Великобритании нет

На данный момент речь о разрыве дипломатических отношений между Россией и Великобританией не идёт. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" сообщил посол РФ в Лондоне Андрей Келин.

Он подчеркнул, что в условиях сложившейся политической ситуации необходимость контактов между Москвой и Лондоном остаётся актуальной. По словам дипломата, посольства сейчас одинаково нужны как России, так и Великобритании.

"Сейчас мы не в состоянии войны с Лондоном, у нас нет настолько горячих тем для споров, у нас нет территориальных претензий или что-либо другого", — добавил Келин.