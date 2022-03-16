Байден: США поставят Киеву 800 систем ПВО и тысячи противотанковых комплексов
Американский лидер добавил, что в "пакет помощи" также входят 7 тысяч единиц стрелкового оружия и 20 миллионов единиц различных боеприпасов. По его словам, вооружение прибудет на Украину уже на днях.
Соединённые Штаты Америки на текущей неделе передадут Украине дополнительные вооружения на один миллиард долларов, заявил американский президент Джо Байден. Он уточнил, что поставки, в частности, будут включать 800 систем противовоздушной обороны, "чтобы украинские бойцы могли останавливать самолёты и вертолёты" России.
"По запросу президента [Украины Владимира] Зеленского мы нашли дополнительные системы ПВО большей дальности и боеприпасы к ним и помогаем Украине их получить", — отметил Байден, выступая в Белом доме с краткой речью об оказании Вашингтоном военной помощи Киеву.
Американский лидер добавил, что в "пакет помощи" также входят девять тысяч противотанковых комплексов, семь тысяч единиц стрелкового оружия и 20 миллионов единиц различных боеприпасов.
Ранее Байден утвердил бюджет, предусматривающий выделение 13,6 миллиарда долларов Украине. Парламент согласовал включение в финансовый план около 780 миллиардов долларов расходов на оборонные нужды США. На все остальные сферы отводится меньше — около 730 миллиардов долларов.
Facebook / Joe Biden