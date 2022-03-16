Байден: США поставят Киеву 800 систем ПВО и тысячи противотанковых комплексов

Соединённые Штаты Америки на текущей неделе передадут Украине дополнительные вооружения на один миллиард долларов, заявил американский президент Джо Байден. Он уточнил, что поставки, в частности, будут включать 800 систем противовоздушной обороны, "чтобы украинские бойцы могли останавливать самолёты и вертолёты" России.

"По запросу президента [Украины Владимира] Зеленского мы нашли дополнительные системы ПВО большей дальности и боеприпасы к ним и помогаем Украине их получить", — отметил Байден, выступая в Белом доме с краткой речью об оказании Вашингтоном военной помощи Киеву.

Американский лидер добавил, что в "пакет помощи" также входят девять тысяч противотанковых комплексов, семь тысяч единиц стрелкового оружия и 20 миллионов единиц различных боеприпасов.