"В парике и с макияжем": Киевлянин в женском обличье попытался сбежать с Украины
Переодетый мужчина попытался сбежать с Украины. Фото © Facebook / Державна прикордонна служба України
С собой он взял ребёнка, а на границе показал паспорт жены. Таким способом житель хотел избежать мобилизации в армию.
Государственная пограничная служба Украины сообщила о незаконной попытке пересечь границу Киева. Причём житель столицы отличился особенной находчивостью, поскольку пытался выдать себя за женщину, пишет ведомство на своей странице в "Фейсбуке".
"На границе задержали мужчину в женской одежде. Выдавал себя за женщину и пытался незаконно пересечь границу в пункте пропуска Порубное житель столицы", — говорится в сообщении.
Отмечается, что киевлянин взял с собой своего ребёнка и показал на границе паспорт своей жены. Однако инспектор пограничного контроля Черновицкого отряда не повелась на маски-шоу и сразу раскусила обманщика. Осуществить замысел и избежать мобилизации в армию 30-летнему украинцу не помогли даже макияж и парик.
"Теперь горе-уклонисту придётся отвечать по закону, ведь пограничники направили сообщения в полицию по признакам преступления, предусмотренного ст. 336 УКУ "Уклонение от призыва по мобилизации", а также привлекли мужчину к административной ответственности за попытку незаконного пересечения границы", — добавили в ведомстве.
Пограничная служба Украины задержала уклонистов. Фото © Facebook / Державна прикордонна служба України
Кроме того, ещё одиннадцать уклонистов задержали пограничники Могилёва-Подольского в Винницкой области. Уточняется, что они планировали добраться до Молдовы вне пунктов пропуска через Днестр.
Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Лайф следит за развитием событий.