"В парике и с макияжем": Киевлянин в женском обличье попытался сбежать с Украины

С собой он взял ребёнка, а на границе показал паспорт жены. Таким способом житель хотел избежать мобилизации в армию.

Государственная пограничная служба Украины сообщила о незаконной попытке пересечь границу Киева. Причём житель столицы отличился особенной находчивостью, поскольку пытался выдать себя за женщину, пишет ведомство на своей странице в "Фейсбуке".

"На границе задержали мужчину в женской одежде. Выдавал себя за женщину и пытался незаконно пересечь границу в пункте пропуска Порубное житель столицы", — говорится в сообщении.

Отмечается, что киевлянин взял с собой своего ребёнка и показал на границе паспорт своей жены. Однако инспектор пограничного контроля Черновицкого отряда не повелась на маски-шоу и сразу раскусила обманщика. Осуществить замысел и избежать мобилизации в армию 30-летнему украинцу не помогли даже макияж и парик.

"Теперь горе-уклонисту придётся отвечать по закону, ведь пограничники направили сообщения в полицию по признакам преступления, предусмотренного ст. 336 УКУ "Уклонение от призыва по мобилизации", а также привлекли мужчину к административной ответственности за попытку незаконного пересечения границы", — добавили в ведомстве.

Пограничная служба Украины задержала уклонистов. Фото © Facebook / Державна прикордонна служба України