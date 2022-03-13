Глава МИД Турции отметил сближение позиций России и Украины по некоторым вопросам

При этом он добавил, что странам ещё предстоит договориться по ряду тем — в частности, прийти к согласию относительно членства Незалежной в НАТО и политики нейтралитета.

В ходе переговоров позиции России и Украины по некоторым вопросам сблизились, считает глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу. Об этом он заявил во время своего выступления на дипломатическом форуме в Анталье.