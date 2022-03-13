Глава МИД Турции отметил сближение позиций России и Украины по некоторым вопросам
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При этом он добавил, что странам ещё предстоит договориться по ряду тем — в частности, прийти к согласию относительно членства Незалежной в НАТО и политики нейтралитета.
В ходе переговоров позиции России и Украины по некоторым вопросам сблизились, считает глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу. Об этом он заявил во время своего выступления на дипломатическом форуме в Анталье.
"Турция, являясь нейтральной страной, доверяет обеим сторонам. Есть вопросы статуса, будь то членство Украины в НАТО, политика нейтралитета и так далее. Мы видим, что по некоторым вопросам их позиции сблизились", — сказал министр.
Напомним, первый раунд переговоров России и Украины из-за "Операции Z" состоялся в Гомельской области Белоруссии 28 февраля и продлился пять часов. Второй раунд прошёл в Беловежской Пуще. Стороны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств. Третий раунд переговоров состоялся 7 марта. В этот раз делегация Киева прилетела на встречу на натовских вертолётах. Когда состоится следующий этап, пока не известно. Лайф следит за развитием событий.