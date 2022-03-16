Минобороны РФ: Националисты обстреляли гуманитарную колонну

Ранее в ведомстве заявили, что видео с жертвами в Чернигове является постановкой или свидетельством террора радикалов.

В результате обстрела украинскими силовиками колонны с беженцами, двигающейся по гуманитарному коридору в сторону России, погибло четыре человека. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"Сегодня на харьковском направлении украинская сторона в очередной раз обстреляла автобусную колонну с беженцами, двигающуюся по гуманитарному коридору в сторону России. В результате четыре человека погибли, есть раненые", — отметил Мизинцев.

Как сообщал Лайф, ранее в Минобороны РФ заявили о том, что видео с погибшими в Чернигове является постановкой или свидетельством террора националистов. По словам официального представителя Игоря Конашенкова, российских военнослужащих в этом городе не было и нет, ни о каком расстреле мирных граждан в очереди за хлебом речь идти не может.