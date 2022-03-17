В Конгрессе США поддержали закон о приостановке нормальных торговых отношений с Россией
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Такое решение позволит Вашингтону устанавливать экспортные тарифы выше, чем те, которые установлены Всемирной торговой организацией.
Палата представителей США поддержала документ, согласно которому Россию могут лишить торгового статуса страны с режимом наибольшего благоприятствования. Далее законопроект будет рассмотрен сенаторами Соединённых Штатов.
Так, приостановка "нормальных торговых отношений" с Россией позволит Вашингтону устанавливать более высокие тарифы на экспорт, чем те, что уже установлены Всемирной торговой организацией. Аналогичные меры предусматриваются и в отношении Белоруссии.
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