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Регион
Опубликовано 17 марта 2022, 20:55

В Конгрессе США поддержали закон о приостановке нормальных торговых отношений с Россией

Обложка © Pixabay

Обложка © Pixabay

Такое решение позволит Вашингтону устанавливать экспортные тарифы выше, чем те, которые установлены Всемирной торговой организацией.

Палата представителей США поддержала документ, согласно которому Россию могут лишить торгового статуса страны с режимом наибольшего благоприятствования. Далее законопроект будет рассмотрен сенаторами Соединённых Штатов.

Так, приостановка "нормальных торговых отношений" с Россией позволит Вашингтону устанавливать более высокие тарифы на экспорт, чем те, что уже установлены Всемирной торговой организацией. Аналогичные меры предусматриваются и в отношении Белоруссии.

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Иван Косицын
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