Аксёнов заявил, что пенсии и зарплаты в Херсонской области планируется выплачивать в рублях

Он также отметил, что пансионаты полуострова готовы предоставить жильё переселенцам с Украины и из республик Донбасса.

Жителям граничащей с Крымом Херсонской области Украины могут начать выплачивать пенсии и зарплаты в российских рублях. Об этом рассказал глава республики Сергей Аксёнов.

"В приграничной нам Херсонской области практически гуманитарная катастрофа. Киев бросил людей. Я знаю, что уполномоченные органы власти занимаются в том числе вопросами выплаты пенсий и зарплат, чтобы это происходило в рублях. Сейчас процесс идёт постепенно, гривны у нас нет, а людям платить деньги необходимо", — сказал он в эфире телеканала "Миллет".

По словам Аксёнова, пансионаты и здравницы полуострова готовы предоставить жильё украинским беженцам, а также переселенцам из ДНР и ЛНР. Всего, согласно постановлению Правительства РФ о распределении украинцев, Крым должен принять почти пять тысяч человек. Глава региона добавил, что полуостров полностью готов к этому.