Аксёнов объявил о планах построить новый город в Крыму

Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что региональное правительство совместно с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным готовит предложение по строительству на территории полуострова нового города с населением 50 тысяч человек. Об этом он сообщил на своей странице во "ВКонтакте".

"Совместно с заместителем председателя Правительства РФ Маратом Шакирзяновичем Хуснуллиным готовим предложение, связанное с подведением инфраструктуры под строительство нового города на 50 000 человек на территории Республики Крым", — говорится в публикации.

Аксёнов также отметил, что сейчас рассматриваются два варианта расположения нового города: западное побережье Сакского района и Симферопольский район возле посёлка Николаевка. При этом соответствующую инициативу планируют внести в кабмин до 1 апреля текущего года.