Аксёнов объявил о планах построить новый город в Крыму
Он может расположиться на западном побережье Сакского района или около посёлка Николаевка Симферопольского района.
Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что региональное правительство совместно с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным готовит предложение по строительству на территории полуострова нового города с населением 50 тысяч человек. Об этом он сообщил на своей странице во "ВКонтакте".
"Совместно с заместителем председателя Правительства РФ Маратом Шакирзяновичем Хуснуллиным готовим предложение, связанное с подведением инфраструктуры под строительство нового города на 50 000 человек на территории Республики Крым", — говорится в публикации.
Аксёнов также отметил, что сейчас рассматриваются два варианта расположения нового города: западное побережье Сакского района и Симферопольский район возле посёлка Николаевка. При этом соответствующую инициативу планируют внести в кабмин до 1 апреля текущего года.
А ранее Путин призвал крупные российские компании и банки наладить работу в Крыму. Западные санкции против России создают стране немало проблем, но одновременно с этим и открывают новые возможности, сказал президент.
VK / Сергей Аксёнов