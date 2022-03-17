Курс доллара упал на 4,8 рубля

Курс доллара США составил 103,15 рубля в 19:00 по Москве, что на 4,85 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому моменту стоил 113,72 рубля, подешевев на 3,98 рубля. Сегодня по решению ЦБ РФ торги закончились в 19:00 по мск по сравнению с 23:50 по мск. Аналитики связали рост рубля с возложенными надеждами участников рынка на подвижки в российско-украинских переговорах.