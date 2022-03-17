Курс доллара упал на 4,8 рубля
Сегодня по решению ЦБ РФ торги валютой закончились в 19:00 по мск по сравнению с 23:50 по мск.
Курс доллара упал до 103,2 рубля, евро — до 113,72 рубля, рубль укрепляется шестой день подряд, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара США составил 103,15 рубля в 19:00 по Москве, что на 4,85 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому моменту стоил 113,72 рубля, подешевев на 3,98 рубля. Сегодня по решению ЦБ РФ торги закончились в 19:00 по мск по сравнению с 23:50 по мск. Аналитики связали рост рубля с возложенными надеждами участников рынка на подвижки в российско-украинских переговорах.
Ранее президент России Владимир Путин заверил Центробанк, что ему не придётся печатать деньги. Глава государства подчеркнул, что на фоне текущей экономической ситуации проблем с финансированием со стороны государственного бюджета не будет.
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