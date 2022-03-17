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Опубликовано 17 марта 2022, 16:44
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Кадыров заявил об отправке ещё тысячи чеченских добровольцев на "Операцию Z"

Глава Чечни Рамзан Кадыров и Апты Алаудинов. Фото © t.me / RKadyrov_95

Глава Чечни Рамзан Кадыров и Апты Алаудинов. Фото © t.me / RKadyrov_95

Командиром этих бойцов глава Чечни назначил своего товарища Алаудинова — это "опытный боец, который не раз доказывал свою высокую военную подготовку".

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о тысяче добровольцев из республики, которые отправились на Украину для участия в спецоперации.

"Помощник главы ЧР по силовому блоку, мой дорогой брат (экс-замминистра внутренних дел Чечни, включённый Америкой в "список Магнитского" в 2014 году. — Прим. Лайфа) Апты Алаудинов, во главе тысячи добровольцев из Чеченской Республики отправляется для участия в спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины", — написал Рамзан Кадыров в телеграм-канале.

По словам Кадырова, Алаудинов — опытный боец, который не раз доказывал свою высокую военную подготовку. Глава Чечни выразил уверенность в том, что его помощник выполнит каждый приказ без потерь и с максимальным результатом.

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"Береги бойцов, Апты!" — призвал в конце своего обращения глава Чечни Рамзан Кадыров.

А ранее Лайф писал, что Кадыров пообещал, что Мариуполь будет очищен от бандеровцев в ближайшее время. Он добавил, что чеченские бойцы настроены очень решительно на выполнение задач командования.

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Виктория Дитрих
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