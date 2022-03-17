Кадыров заявил об отправке ещё тысячи чеченских добровольцев на "Операцию Z"
Глава Чечни Рамзан Кадыров и Апты Алаудинов. Фото © t.me / RKadyrov_95
Командиром этих бойцов глава Чечни назначил своего товарища Алаудинова — это "опытный боец, который не раз доказывал свою высокую военную подготовку".
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о тысяче добровольцев из республики, которые отправились на Украину для участия в спецоперации.
"Помощник главы ЧР по силовому блоку, мой дорогой брат (экс-замминистра внутренних дел Чечни, включённый Америкой в "список Магнитского" в 2014 году. — Прим. Лайфа) Апты Алаудинов, во главе тысячи добровольцев из Чеченской Республики отправляется для участия в спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины", — написал Рамзан Кадыров в телеграм-канале.
По словам Кадырова, Алаудинов — опытный боец, который не раз доказывал свою высокую военную подготовку. Глава Чечни выразил уверенность в том, что его помощник выполнит каждый приказ без потерь и с максимальным результатом.
"Береги бойцов, Апты!" — призвал в конце своего обращения глава Чечни Рамзан Кадыров.
А ранее Лайф писал, что Кадыров пообещал, что Мариуполь будет очищен от бандеровцев в ближайшее время. Он добавил, что чеченские бойцы настроены очень решительно на выполнение задач командования.