НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
17 марта, 16:44

Кадыров заявил об отправке ещё тысячи чеченских добровольцев на "Операцию Z"

Командиром этих бойцов глава Чечни назначил своего товарища Алаудинова — это "опытный боец, который не раз доказывал свою высокую военную подготовку".

<p>Глава Чечни Рамзан Кадыров и Апты Алаудинов. Фото © t.me <a href="https://t.me/RKadyrov_95" target="_blank" rel="noopener noreferrer">/ RKadyrov_95</a></p>

Глава Чечни Рамзан Кадыров и Апты Алаудинов. Фото © t.me / RKadyrov_95

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о тысяче добровольцев из республики, которые отправились на Украину для участия в спецоперации.

"Помощник главы ЧР по силовому блоку, мой дорогой брат (экс-замминистра внутренних дел Чечни, включённый Америкой в "список Магнитского" в 2014 году. — Прим. Лайфа) Апты Алаудинов, во главе тысячи добровольцев из Чеченской Республики отправляется для участия в спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины", — написал Рамзан Кадыров в телеграм-канале.

По словам Кадырова, Алаудинов — опытный боец, который не раз доказывал свою высокую военную подготовку. Глава Чечни выразил уверенность в том, что его помощник выполнит каждый приказ без потерь и с максимальным результатом.

Армянские добровольцы заявили о готовности поехать в Донбасс

Армянские добровольцы заявили о готовности поехать в Донбасс

"Береги бойцов, Апты!" — призвал в конце своего обращения глава Чечни Рамзан Кадыров.

А ранее Лайф писал, что Кадыров пообещал, что Мариуполь будет очищен от бандеровцев в ближайшее время. Он добавил, что чеченские бойцы настроены очень решительно на выполнение задач командования.

Виктория Дитрих

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1