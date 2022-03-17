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Опубликовано 17 марта 2022, 16:31
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Лукашенко назвал три силы, способные остановить конфликт на Украине

По его мнению, если американцы и пойдут на такой шаг, то Евросоюз и другие страны "быстренько выстроятся в хвост США и будут поддерживать их решение".

Лукашенко назвал условия прекращения конфликта на Украине. Видео © Telegram / Пул Первого

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что конфликт на территории Незалежной могут остановить три страны. В интервью японскому телеканалу Ти-би-эс белорусский лидер отметил, что это в силах России и Незалежной, если они придут к компромиссу и подпишут договор. Либо остановить конфликт могут Соединённые Штаты Америки, которые "дадут команду руководству Украины".

"Если американцы на это пойдут, то Евросоюз и прочие — они быстренько выстроятся в хвост США и будут поддерживать их решение. Поэтому две силы — Россия и Украина. Или Америка", — подчеркнул Лукашенко.

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Как ранее писал Лайф, 12 марта главы РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко во время личной встречи в Москве обсудили ход украинско-российских переговоров. По итогу обсуждений лидеры сошлись во мнении, что при желании Киева конфликт можно урегулировать в любой момент.

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Telegram / Пул Первого

Николь Вербер
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