Лукашенко назвал три силы, способные остановить конфликт на Украине
По его мнению, если американцы и пойдут на такой шаг, то Евросоюз и другие страны "быстренько выстроятся в хвост США и будут поддерживать их решение".
Лукашенко назвал условия прекращения конфликта на Украине. Видео © Telegram / Пул Первого
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что конфликт на территории Незалежной могут остановить три страны. В интервью японскому телеканалу Ти-би-эс белорусский лидер отметил, что это в силах России и Незалежной, если они придут к компромиссу и подпишут договор. Либо остановить конфликт могут Соединённые Штаты Америки, которые "дадут команду руководству Украины".
"Если американцы на это пойдут, то Евросоюз и прочие — они быстренько выстроятся в хвост США и будут поддерживать их решение. Поэтому две силы — Россия и Украина. Или Америка", — подчеркнул Лукашенко.
Как ранее писал Лайф, 12 марта главы РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко во время личной встречи в Москве обсудили ход украинско-российских переговоров. По итогу обсуждений лидеры сошлись во мнении, что при желании Киева конфликт можно урегулировать в любой момент.
Telegram / Пул Первого