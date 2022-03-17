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17 марта, 16:29

Генпрокуратура Украины заявила о задержании россиянина в Киеве

60-летнего мужчину обвиняют в сбыте поддельных удостоверений для проезда через блокпосты.

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/pgo.gov.ua?__tn__=-UC*F" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Офіс Генерального прокурора</a></p>

Фото © Facebook / Офіс Генерального прокурора

Генпрокуратура Украины заявила о задержании в Киеве 60-летнего гражданина России, которого обвиняют в сбыте поддельных удостоверений для проезда через блокпосты.

"В рамках досудебного расследования по месту жительства мужчины проведён обыск, во время которого обнаружены многочисленные удостоверения "Специализированного государственного антикоррупционного комитета", а также специальных разрешений неустановленного образца для прохождения блокпостов без проверки транспортных средств", говорится в сообщении ведомства в "Фейсбуке".

ГП утверждает, что также обнаружены поддельные сертификаты об участии в акции гуманитарной помощи в качестве членов международных организаций, в том числе ОБСЕ.


Сейчас гражданина проверяют на причастность "к совершению диверсионной деятельности".

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А ранее Лайф рассказывал, как сына и внука певицы Софии Ротару задержали на украинско-молдавской границе. Всё произошло возле города Могилёв-Подольский, родственники артистки находились в составе группы из десяти человек, среди которых восемь — граждане Украины призывного возраста.

Александра Вишнякова

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