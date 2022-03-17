Генпрокуратура Украины заявила о задержании россиянина в Киеве

Генпрокуратура Украины заявила о задержании в Киеве 60-летнего гражданина России, которого обвиняют в сбыте поддельных удостоверений для проезда через блокпосты.

"В рамках досудебного расследования по месту жительства мужчины проведён обыск, во время которого обнаружены многочисленные удостоверения "Специализированного государственного антикоррупционного комитета", а также специальных разрешений неустановленного образца для прохождения блокпостов без проверки транспортных средств", — говорится в сообщении ведомства в "Фейсбуке".

ГП утверждает, что также обнаружены поддельные сертификаты об участии в акции гуманитарной помощи в качестве членов международных организаций, в том числе ОБСЕ.



Сейчас гражданина проверяют на причастность "к совершению диверсионной деятельности".