Генпрокуратура Украины заявила о задержании россиянина в Киеве
60-летнего мужчину обвиняют в сбыте поддельных удостоверений для проезда через блокпосты.
Фото © Facebook / Офіс Генерального прокурора
Генпрокуратура Украины заявила о задержании в Киеве 60-летнего гражданина России, которого обвиняют в сбыте поддельных удостоверений для проезда через блокпосты.
"В рамках досудебного расследования по месту жительства мужчины проведён обыск, во время которого обнаружены многочисленные удостоверения "Специализированного государственного антикоррупционного комитета", а также специальных разрешений неустановленного образца для прохождения блокпостов без проверки транспортных средств", — говорится в сообщении ведомства в "Фейсбуке".
ГП утверждает, что также обнаружены поддельные сертификаты об участии в акции гуманитарной помощи в качестве членов международных организаций, в том числе ОБСЕ.
Сейчас гражданина проверяют на причастность "к совершению диверсионной деятельности".
А ранее Лайф рассказывал, как сына и внука певицы Софии Ротару задержали на украинско-молдавской границе. Всё произошло возле города Могилёв-Подольский, родственники артистки находились в составе группы из десяти человек, среди которых восемь — граждане Украины призывного возраста.