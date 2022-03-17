Алексей Нечаев: Экономическая война Запада против России не связана с "Операцией Z"
Он предложил вспомнить историю, как страны Европы и США постоянно объединялись против Москвы, чтобы сломить нашу страну и нанести ей максимальный вред.
Председатель партии "Новые люди" Алексей Нечаев рассказал о том, что Запад санкциями пытается сломить Россию. Видео © "Дайте сказать!"
Надеяться на скорую отмену санкций не следует, поскольку это объявленная Западом экономическая война России, которая планировалась давно и никак не связана с российской "Операцией Z" на Украине. Такое мнение высказал председатель думской фракции "Новые люди" и лидер партии Алексей Нечаев в эфире шоу "Дайте сказать!".
"Вот есть спецоперация — это одна история, это один как бы фронт, а санкции против России — это экономическая война, чтобы сломать Россию, её политическую систему, общественную жизнь растоптать, её экономику подорвать, чтобы люди голодали. Это намерение не связано никак со специальной операцией", — пояснил он.
Нечаев напомнил, что Запад всегда консолидировался вокруг идеи о том, что Россия должна знать своё место. Так, в начале XX века под предлогом критики самодержавия ломали историческую Россию. Затем в 1990-х годах, порицая коммунизм, снова набрасывались на нашу страну. Сейчас Запад обвиняет во всём российского лидера Владимир Путина и его окружение. Поэтому санкции закономерны, никто их не собирается сворачивать, уверен политик.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.