Алексей Нечаев: Экономическая война Запада против России не связана с "Операцией Z"

Он предложил вспомнить историю, как страны Европы и США постоянно объединялись против Москвы, чтобы сломить нашу страну и нанести ей максимальный вред.

Председатель партии "Новые люди" Алексей Нечаев рассказал о том, что Запад санкциями пытается сломить Россию. Видео © "Дайте сказать!"

Надеяться на скорую отмену санкций не следует, поскольку это объявленная Западом экономическая война России, которая планировалась давно и никак не связана с российской "Операцией Z" на Украине. Такое мнение высказал председатель думской фракции "Новые люди" и лидер партии Алексей Нечаев в эфире шоу "Дайте сказать!".

"Вот есть спецоперация — это одна история, это один как бы фронт, а санкции против России — это экономическая война, чтобы сломать Россию, её политическую систему, общественную жизнь растоптать, её экономику подорвать, чтобы люди голодали. Это намерение не связано никак со специальной операцией", — пояснил он.