Песков исключил вероятность дефолта в России

"Факт остается фактом: с самого начала мы говорили, что Россия имеет все необходимые средства и потенциал для того, чтобы не доводить ситуацию до дефолтов. Собственно, никаких дефолтов быть не может, потому что в России имеются необходимые средства. То есть любой дефолт, который гипотетически мог бы возникнуть, носил бы искусственный характер", — объяснил представитель Кремля.