Песков исключил вероятность дефолта в России
По оценке представителя Кремля, у страны есть все необходимые инструменты для предотвращения такого сценария.
В России не может случиться дефолта из-за введённых в отношении неё санкций со стороны стран Запада, убеждён пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Факт остается фактом: с самого начала мы говорили, что Россия имеет все необходимые средства и потенциал для того, чтобы не доводить ситуацию до дефолтов. Собственно, никаких дефолтов быть не может, потому что в России имеются необходимые средства. То есть любой дефолт, который гипотетически мог бы возникнуть, носил бы искусственный характер", — объяснил представитель Кремля.
Ранее глава Минфина Антон Силуанов оценил возможность объявления технического дефолта в России. Он также призвал Вашингтон разъяснить, возможно ли осуществлять расчёты с российских валютных счетов, а также отметил, что "мяч на стороне" иностранных регуляторов. При этом министр полагает, что заморозка валютных счетов Центробанка и Правительства РФ может расцениваться как желание властей западных стран организовать искусственный дефолт в России.
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ТАСС / Джапаридзе Михаил