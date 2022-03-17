В планах у Путина пока нет поездки в зону проведения спецоперации на Украине
Посещение российских бойцов в госпиталях тоже пока не планируется, сообщили журналистам в Кремле.
В планах у президента Владимира Путина нет поездки в зону проведения российской спецоперации на Украине, как и встречи с бойцами в госпиталях. Об этом сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Пока нет в планах", — сказал представитель Кремля, добавив, что всё будет своевременно.
Накануне во время совещания по экономическим вопросам Владимир Путин попросил главу Чечни Рамзана Кадырова передать привет российским военным, которые участвуют в специальной военной "Операции Z" на Украине.