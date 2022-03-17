НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
17 марта, 10:07

В планах у Путина пока нет поездки в зону проведения спецоперации на Украине

Посещение российских бойцов в госпиталях тоже пока не планируется, сообщили журналистам в Кремле.

В планах у президента Владимира Путина нет поездки в зону проведения российской спецоперации на Украине, как и встречи с бойцами в госпиталях. Об этом сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Пока нет в планах", — сказал представитель Кремля, добавив, что всё будет своевременно.

Контуры будущего: Какие республики могут появиться на месте Украины после завершения "Операции Z"

Контуры будущего: Какие республики могут появиться на месте Украины после завершения "Операции Z"

Накануне во время совещания по экономическим вопросам Владимир Путин попросил главу Чечни Рамзана Кадырова передать привет российским военным, которые участвуют в специальной военной "Операции Z" на Украине.

Обложка ©

Kremlin.ru

Александр Юнашев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1