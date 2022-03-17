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Опубликовано 17 марта 2022, 10:07

В планах у Путина пока нет поездки в зону проведения спецоперации на Украине

Посещение российских бойцов в госпиталях тоже пока не планируется, сообщили журналистам в Кремле.

В планах у президента Владимира Путина нет поездки в зону проведения российской спецоперации на Украине, как и встречи с бойцами в госпиталях. Об этом сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Пока нет в планах", — сказал представитель Кремля, добавив, что всё будет своевременно.

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Накануне во время совещания по экономическим вопросам Владимир Путин попросил главу Чечни Рамзана Кадырова передать привет российским военным, которые участвуют в специальной военной "Операции Z" на Украине.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев
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