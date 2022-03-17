В планах у Путина пока нет поездки в зону проведения спецоперации на Украине

Посещение российских бойцов в госпиталях тоже пока не планируется, сообщили журналистам в Кремле.

В планах у президента Владимира Путина нет поездки в зону проведения российской спецоперации на Украине, как и встречи с бойцами в госпиталях. Об этом сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Пока нет в планах", — сказал представитель Кремля, добавив, что всё будет своевременно.