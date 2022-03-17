"Готовы подарить арбитру очки": Жена владельца "Спартака" назвала беспределом судейство в матче с "Краснодаром"

"Готовы подарить арбитру и всей бригаде ВАР очки, чтобы в следующий раз работали только в них и не допускали такого беспредела. Очень хотелось узнать мнение экспертов об игре плечом Кофрие и получить расшифровку момента с рукой игрока "Краснодара" до руки Николсона. Но положение не даёт разбирать такие эпизоды", — сказала Салихова.