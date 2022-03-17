"Готовы подарить арбитру очки": Жена владельца "Спартака" назвала беспределом судейство в матче с "Краснодаром"
Ранее Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) РФС признала ошибочным пенальти в ворота красно-белых.
Зарема Салихова, жена владельца московского "Спартака" Леонида Федуна, считает беспределом судейство в матче 21-го тура чемпионата России по футболу против "Краснодара". Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".
"Готовы подарить арбитру и всей бригаде ВАР очки, чтобы в следующий раз работали только в них и не допускали такого беспредела. Очень хотелось узнать мнение экспертов об игре плечом Кофрие и получить расшифровку момента с рукой игрока "Краснодара" до руки Николсона. Но положение не даёт разбирать такие эпизоды", — сказала Салихова.
Ранее Лайф сообщал, что Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) РФС признала ошибочным пенальти в ворота московского "Спартака" в матче против "Краснодара".
Матч, состоявший 13 марта на столичной "Открытие банк арене", завершился выездной победой "Краснодара" со счётом 2:1. Оба гола в ворота красно-белых забил Эдуард Сперцян.