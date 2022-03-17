В РФС назвали ошибочным пенальти в ворота "Спартака" в матче с "Краснодаром"
Именно удар с точки принёс "быкам" победу в крайне непростом выездном матче чемпионата страны.
Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) РФС признала ошибочным пенальти в ворота московского "Спартака" в матче 21-го тура РПЛ против "Краснодара". Об этом сообщает пресс-служба РФС.
"Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок обороняющейся команды "Спартак" № 17 Кристофер Мартинс при попытке сыграть в мяч не дотянулся до него, а атакующий игрок команды "Краснодар" № 74 Эдуард Сперцян, который пытался произвести удар по воротам, совершил контакт с ногой соперника вскользь в тот момент, когда она уже находилась на газоне. По мнению большинства членов ЭСК, нарушения Правил игры со стороны игрока команды "Спартак" не было, и судье следовало продолжить игру", — говорится в сообщении.
Кроме того, эксперты посчитали верными решения об отмене двух голов в ворота "Краснодара". В первом случае из-за офсайда, во-втором — из-за игры рукой форвардом красно-белых.
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Напомним, оставшийся без легионеров "Краснодар" на выезде обыграл московский "Спартак" в матче 21-го тура РПЛ. Главным героем встречи стал Эдуард Сперцян, оформивший дубль. При этом победный мяч был забит в конце игры с пенальти за фол Кристофера Мартинса.
ФК "Краснодар"