В РФС назвали ошибочным пенальти в ворота "Спартака" в матче с "Краснодаром"

"Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок обороняющейся команды "Спартак" № 17 Кристофер Мартинс при попытке сыграть в мяч не дотянулся до него, а атакующий игрок команды "Краснодар" № 74 Эдуард Сперцян, который пытался произвести удар по воротам, совершил контакт с ногой соперника вскользь в тот момент, когда она уже находилась на газоне. По мнению большинства членов ЭСК, нарушения Правил игры со стороны игрока команды "Спартак" не было, и судье следовало продолжить игру", — говорится в сообщении.