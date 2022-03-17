"Хитрый политик": Политолог Шатилов объяснил шок Трампа из-за начала "Операции Z"

Эксперт предположил, что экс-президент США намерен бороться за власть и пытается сейчас накопить максимальный политический капитал на кризисе нынешней американской страны Джо Байдена и его команды.

Политолог, декан факультета социологии и политологии Финансового университета при Правительстве РФ Александр Шатилов поделился мнением в беседе с Лайфом о том, что бывший президент США Дональд Трамп выразил удивление из-за начала российской "Операции Z" на Украине. По его оценке, политик и правда шокирован, поскольку полагал, что только Америка имеет право на такого рода действия, а Россия "струсит вершить правосудие" по всему миру, устанавливать правильные режимы и использовать силу даже вопреки мнению Совета Безопасности ООН.

"В США с 1991 года преобладает такая мессианская идея, причём с идеей о монополярности, будто есть только один полюс, который имеет право вершить правосудие по всему миру, устанавливать правильные с их точки зрения режимы. И вообще при необходимости использовать силу даже вопреки мнению Совета Безопасности ООН. Весь американский истеблишмент верил, что только США имеют право на такого рода действия. И российские демарши воспринимались снисходительно: ну ничего, Россия поиграется и потом примет всё равно американскую точку зрения", — предположил Александр Шатилов.

По мнению политолога, для Дональда Трампа и американской стороны в целом "Операция Z" действительно стала шоком. Однако здесь дело ещё в том, считает собеседник Лайфа, что экс-президент — хитрющий политик, пытающийся, с одной стороны, встроиться в тренд антироссийский, а с другой стороны, параллельно пинать своих оппонентов — демократов за слабость в украинском конфликте. Кроме того, политолог предположил, что Трамп хочет побороться за власть и пытается сейчас накопить максимальный политический капитал на кризисе главы США Джо Байдена и его команды.