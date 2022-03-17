Трамп выразил удивление из-за начала "Операции Z" на Украине

Бывший глава США отметил, что именно он был "очень жёстким" в отношениях с Путиным, но при этом мог налаживать с ним диалог.

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что был сильно поражён, когда Россия начала "Операцию Z" на Украине. Об этом политик сказал в интервью изданию Washington Examiner.

"Я удивлён, удивлён. Думал, что президент РФ Владимир Путин так вёл переговоры, когда отправил военных к границе. Я думал, что это был жёсткий, но умный способ ведения переговоров. Полагал, что он собирается заключить хорошую сделку, как это делают все с Соединёнными Штатами, а другие люди настроены договариваться, как в случае с любой торговой сделкой",— заявил Трамп.

Он подчеркнул, что решение начать спецоперацию на Украине — это очень печальное действие для всего мира. Экс-глава США также добавил, что Путин изменился, и именно он вёл себя жёстко по отношению к президенту РФ, но при этом смог наладить с ним диалог.