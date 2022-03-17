Трамп выразил удивление из-за начала "Операции Z" на Украине
Бывший глава США отметил, что именно он был "очень жёстким" в отношениях с Путиным, но при этом мог налаживать с ним диалог.
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что был сильно поражён, когда Россия начала "Операцию Z" на Украине. Об этом политик сказал в интервью изданию Washington Examiner.
"Я удивлён, удивлён. Думал, что президент РФ Владимир Путин так вёл переговоры, когда отправил военных к границе. Я думал, что это был жёсткий, но умный способ ведения переговоров. Полагал, что он собирается заключить хорошую сделку, как это делают все с Соединёнными Штатами, а другие люди настроены договариваться, как в случае с любой торговой сделкой",— заявил Трамп.
Он подчеркнул, что решение начать спецоперацию на Украине — это очень печальное действие для всего мира. Экс-глава США также добавил, что Путин изменился, и именно он вёл себя жёстко по отношению к президенту РФ, но при этом смог наладить с ним диалог.
Лайф напоминает, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает.
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