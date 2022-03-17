"Экипажи штурмовиков Су-25 ВКС России уничтожили склады с вооружением и боеприпасами. Полёты на боевое применение выполнялись в ночных условиях", — сообщили в военном ведомстве.

Ранее Минобороны РФ публиковало видео уничтожения ракетно-артиллерийских складов ВСУ. Удар был нанесён высокоточным ракетным комплексом. В результате точного попадания и детонации хранящихся в наземных и подземных ангарах боеприпасов объекты противника были ликвидированы.