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17 марта, 07:08

Минобороны опубликовало видео уничтожения российскими Су-25 складов с вооружением ВСУ

В военном ведомстве уточнили, что бомбометание выполнялось в ночных условиях парами со средних и малых высот.

Видео уничтожения военной инфраструктуры ВСУ штурмовиками Су-25. Видео © Минобороны РФ

Министерство обороны РФ опубликовало кадры уничтожения складов Вооружённых сил Украины. Российские самолёты нанесли удар по сооружениям минувшей ночью.

"Экипажи штурмовиков Су-25 ВКС России уничтожили склады с вооружением и боеприпасами. Полёты на боевое применение выполнялись в ночных условиях", — сообщили в военном ведомстве.

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МО РФ показало удар беспилотниками "Иноходец" по украинской бронетехнике

Ранее Минобороны РФ публиковало видео уничтожения ракетно-артиллерийских складов ВСУ. Удар был нанесён высокоточным ракетным комплексом. В результате точного попадания и детонации хранящихся в наземных и подземных ангарах боеприпасов объекты противника были ликвидированы.

Обложка ©

Минобороны РФ

Оксана Попова

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