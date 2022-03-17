В ночных условиях: Минобороны опубликовало видео уничтожения российскими Су-25 складов с вооружением ВСУ
В военном ведомстве уточнили, что бомбометание выполнялось в ночных условиях парами со средних и малых высот.
Видео уничтожения военной инфраструктуры ВСУ штурмовиками Су-25. Видео © Минобороны РФ
Министерство обороны РФ опубликовало кадры уничтожения складов Вооружённых сил Украины. Российские самолёты нанесли удар по сооружениям минувшей ночью.
"Экипажи штурмовиков Су-25 ВКС России уничтожили склады с вооружением и боеприпасами. Полёты на боевое применение выполнялись в ночных условиях", — сообщили в военном ведомстве.
Ранее Минобороны РФ публиковало видео уничтожения ракетно-артиллерийских складов ВСУ. Удар был нанесён высокоточным ракетным комплексом. В результате точного попадания и детонации хранящихся в наземных и подземных ангарах боеприпасов объекты противника были ликвидированы.