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Регион
Опубликовано 17 марта 2022, 06:42

Басурин заявил, что силы ДНР освободили 95 населённых пунктов республики

Как уточнил представитель военного ведомства, сотрудники Народной милиции продолжают операцию по освобождению территории.

Военнослужащие Донецкой Народной Республики освободили 95 населённых пунктов, находящихся на территории ДНР. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции республики Эдуард Басурин.

"На данный момент мы уже освободили 95 населённых пунктов своей республики. Освобождение территорий продолжается", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

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Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.

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VK / Эдуард Басурин

Александра Васильева
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