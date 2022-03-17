Басурин заявил, что силы ДНР освободили 95 населённых пунктов республики

Военнослужащие Донецкой Народной Республики освободили 95 населённых пунктов, находящихся на территории ДНР. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции республики Эдуард Басурин.

"На данный момент мы уже освободили 95 населённых пунктов своей республики. Освобождение территорий продолжается", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".