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Опубликовано 17 марта 2022, 06:18

Захарова заявила, что между Россией и США сейчас нет активного переговорного процесса

Она также отметила, что страны, которые продолжают отправлять наёмников и вооружение на Украину, сами создают себе дополнительные проблемы.

Российская сторона в данный момент не ведёт никаких активных переговоров с Вашингтоном. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире "Соловьёв Live".

"Сейчас никакого активного переговорного процесса, естественно, нет. У нас существуют отдельные контакты по отдельно возникающим проблемам: и даже не проблемным вопросам, а проблемам — точечные контакты", — добавила она.

Захарова также отметила, что страны, которые сейчас отправляют наёмников и вооружение на Украину, сами создают себе дополнительные проблемы.

Главы МИД "Большой семёрки" обсудят ситуацию вокруг Украины
Главы МИД "Большой семёрки" обсудят ситуацию вокруг Украины

Напомним, при этом Москва продолжает вести переговоры с Киевом по поводу ситуации на Украине. Лайф ранее писал, что представители стран уже трижды встречались в Белоруссии для обсуждения "Операции Z". Первый раунд переговоров России и Украины состоялся в Гомельской области 28 февраля. Второй раунд прошёл в Беловежской Пуще 3 марта. Третий раунд переговоров состоялся 7 марта. Затем они продолжились в видеоформате. Лайф следит за развитием событий в режиме онлайн.

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МИД РФ

Александра Васильева
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