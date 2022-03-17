Захарова заявила, что между Россией и США сейчас нет активного переговорного процесса

Она также отметила, что страны, которые продолжают отправлять наёмников и вооружение на Украину, сами создают себе дополнительные проблемы.

Российская сторона в данный момент не ведёт никаких активных переговоров с Вашингтоном. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире "Соловьёв Live".

"Сейчас никакого активного переговорного процесса, естественно, нет. У нас существуют отдельные контакты по отдельно возникающим проблемам: и даже не проблемным вопросам, а проблемам — точечные контакты", — добавила она.

Захарова также отметила, что страны, которые сейчас отправляют наёмников и вооружение на Украину, сами создают себе дополнительные проблемы.