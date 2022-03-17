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17 марта, 01:55

Главы МИД "Большой семёрки" обсудят ситуацию вокруг Украины

Встреча пройдёт в онлайн-формате. Участники G7 среди прочего обсудят согласование позиций по этому вопросу.

Главы внешнеполитических ведомств стран Группы семи (G7) 17 марта планируют провести очередные онлайн-переговоры, посвящённые ситуации вокруг Украины. Об этом в четверг объявил МИД Японии.

На них стороны планируют рассмотреть текущую ситуацию вокруг Украины, провести обмен мнениями о дальнейших действиях и укрепить сотрудничество в рамках G7. Ожидается, что во встрече примет участие глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси.

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Лайф напоминает, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт.

Обложка ©

Pixabay

Артем Порвин

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