Главы МИД "Большой семёрки" обсудят ситуацию вокруг Украины

Встреча пройдёт в онлайн-формате. Участники G7 среди прочего обсудят согласование позиций по этому вопросу.

Главы внешнеполитических ведомств стран Группы семи (G7) 17 марта планируют провести очередные онлайн-переговоры, посвящённые ситуации вокруг Украины. Об этом в четверг объявил МИД Японии.

На них стороны планируют рассмотреть текущую ситуацию вокруг Украины, провести обмен мнениями о дальнейших действиях и укрепить сотрудничество в рамках G7. Ожидается, что во встрече примет участие глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси.