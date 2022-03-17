"В истории не видел такого": Экс-разведчик Жак Бо рассказал, что его впечатлило в "Операции Z"

Швейцарский эксперт подчеркнул, что крупные города на Украине удерживает не армия, а военизированные формирования со своей идеологией.

Экс-разведчик Жак Бо рассказывает, что его впечатлило в "Операции Z". Видео с переводом © Telegram / per_i_ozv

Российские силы в рамках демилитаризации Украины продвигаются по её территории очень быстро. Успехи армии РФ в этом направлении отметил известный швейцарский военный эксперт, бывший разведчик Жак Бо. Своим мнением он поделился в интервью бельгийскому журналисту Мишелю Коллону на его YouTube-канале.

Жак Бо отметил, что "стратегия русских — избегать больших городов", но он подчёркивает, что дело не в страхе перед сопротивлением, а потому что атака таких населённых пунктов "бессмысленна, это пустая трата времени".

"Они идут там, где можно пройти. Если посмотреть на карту... мы бы увидели, что русская армия обходит все большие города и продолжает идти. Они двигаются очень быстро. Я в истории не видел такого быстрого продвижения. За четыре дня они заняли территорию… равную Великобритании", — заявил Жак Бо.

Он добавил, что крупные города российские силы берут в кольцо. А удерживает такие населённые пункты не украинская армия, а военизированные формирования, у которых есть своя идеология. Их эксперт называет "дикими" и упоминает батальон "Азов", засевший в Мариуполе, известный бесчинствами в Донбассе в 2014 году.