Без Netflix и Disney+: Юристы рассказали, как законно смотреть кино на ушедших из России сервисах

В связи с уходом или блокировкой зарубежных стриминговых сервисов в РФ россияне прибегают к использованию в том числе торрентов. Между тем незаконное скачивание, то есть распространение и копирование аудиовизуальных произведений, музыки, ПО и т.д., — грубое нарушение закона, за которое может наступить как административная ответственность в размере 1,2–2 тыс. рублей, так и уголовная вплоть до лишения свободы на срок до шести лет.

"Хранение и копирование, в т.ч. запись в память компьютера, скачанного с таких ресурсов контента могут быть квалифицированы как нарушение авторских прав, так как для такого использования требуется согласие правообладателя", — объяснила газете "Известия" советник, глава практики цифрового права CMS Russia Ирина Шурмина.

Желание смотреть тот же Netflix, а не его зеркало Zetflix.zone, требует применения VPN. Их использование в России не запрещено, поэтому не влечёт наступления административной или уголовной ответственности. Придётся при оформлении указывать другую страну и завести карту, к примеру, на платёжной системе UnionPay для оплаты. Есть российские банки, которые выпускают такие карты. Эксперты подсказывают, что можно и договориться с кем-то из знакомых за рубежом завести для вас аккаунт и оплачивать его своей картой. Но VPN, опять же, должен быть настроен на их местонахождение, потому что, если стриминг "увидит", что в семейный аккаунт зашёл кто-то из России, у владельца аккаунта могут быть проблемы.

В случае с Disney+ порядок действий будет иным. Сервис доступен только в США, Нидерландах, Канаде, Австралии и Новой Зеландии. И если карта этой страны у вас есть, в любом случае для осуществления таких операций требуется разрешение специально созданной подкомиссии при Министерстве финансов РФ. Есть ещё такой вариант: завести новый Google Play Store, выбрав страной США, купить себе Google Play Gift Card и оплачивать Disney+ через неё. Правда, пользователи из России всё чаще заходят на китайские маркеты и покупают там себе готовые логины/пароли от Disney+, где подписка действует один или несколько месяцев.