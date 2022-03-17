Минфин США: санкции не запрещают России обслуживать долларовый долг
На этой неделе Россия должна выплатить $117 млн купонного дохода по двум выпускам суверенных евробондов. Пока не ясно, сможет ли платёж уйти со счетов.
Действующий санкционный режим не препятствует осуществлению платежей в обслуживание суверенного долга России в долларах. Об этом говорится в разъяснении Министерства финансов США.
Как пишет Bloomberg, Участники рынка заимствований задавались вопросом, возможно ли осуществление такого платежа с юридической точки зрения с учётом санкций, наложенных американскими властями на российские государственные институты, включая Минфин и ЦБ.
Как говорят в американском Минфине, генлицензия OFAC от 2 марта разрешает в период до 25 мая транзакции, необходимые для получения выплат по ценным бумагам РФ. Но вот конкретный ответ на вопрос российского Минфина о том, сможет ли платёж уйти с заблокированного санкциями счёта в американском банке - платёжном агенте, не даётся.
На этой неделе Россия должна выплатить $117 млн купонного дохода по двум выпускам суверенных евробондов.
Как сообщал Лайф, ранее Силуанов назвал объём замороженных на Западе золотовалютных резервов России. ЦБ было отложено на чёрный день порядка 640 млрд долларов, а теперь примерно половина этих ресурсов неактивна.
Pixabay