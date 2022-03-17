Минфин США: санкции не запрещают России обслуживать долларовый долг

Действующий санкционный режим не препятствует осуществлению платежей в обслуживание суверенного долга России в долларах. Об этом говорится в разъяснении Министерства финансов США.

Как пишет Bloomberg, Участники рынка заимствований задавались вопросом, возможно ли осуществление такого платежа с юридической точки зрения с учётом санкций, наложенных американскими властями на российские государственные институты, включая Минфин и ЦБ.

Как говорят в американском Минфине, генлицензия OFAC от 2 марта разрешает в период до 25 мая транзакции, необходимые для получения выплат по ценным бумагам РФ. Но вот конкретный ответ на вопрос российского Минфина о том, сможет ли платёж уйти с заблокированного санкциями счёта в американском банке - платёжном агенте, не даётся.

На этой неделе Россия должна выплатить $117 млн купонного дохода по двум выпускам суверенных евробондов.