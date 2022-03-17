"Гордимся и ждём": Семья разбившего диверсантов на Украине майора Фомина рассказала, как он стал военным

Родители отметили, что будущую профессию Иван выбрал ещё в раннем детстве. Он всегда проявляет требовательность к себе в военном деле.

Семья разбившего диверсантов на Украине майора Фомина рассказала, как он стал военным. Видео © Telegram-канал / SHOT

Родители и супруга российского майора Ивана Фомина рассказали, что решение стать военным он принял ещё в детстве, а затем оставалось только определиться со специализацией. Его группа совместно с группой капитана Дементия Коломенского в ходе проведения "Операции Z" совершила настоящий подвиг, обнаружив и нейтрализовав диверсионную группу националистов из состава батальона "Азов".

"Наш Иван — он гордость вообще всего нашего рода... Он военный в третьем поколении. Дедушка был военным, отец военный, и, соответственно, у нас сомнений не было. Он определился сам, сам выбрал профессию", — рассказала Telegram-каналу SHOT мама Ивана Татьяна Фомина.

На фотографиях, показанных семьёй, маленький Ваня в детской военной форме, ордена на груди у деда, полученные в Великой Отечественной войне. Патриотическая среда воспитала в сегодняшнем офицере Фомине и стремление привить всю суть профессии "Родину защищать" своим подопечным военнослужащим.

"Даже сам порой иногда удивляюсь. Подготовка на высоком уровне, на хорошем уровне. Иногда приходит, рассказывает: "Мне приходится их учить по-новому". ... Радуюсь за него, что парень нашёл свою дорогу в жизни", — говорит отец офицера Геннадий Фомин.

Семья понимает, что для хорошей службы офицеру нужен надёжный тыл, и относится с пониманием к профессиональному долгу сына и мужа. Супруга рассказывает, что выбор Ивана никогда не мешал их счастливой семейной жизни, а вместе они 11 лет.

"Ждём его очень-очень... Я уверена, что они успешно закончат данную операцию и вернутся все живыми и здоровыми", — говорит супруга Ивана Екатерина.