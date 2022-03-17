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16 марта, 21:33

Британия и США запросили заседание Совбеза ООН по Украине

Когда оно состоится, пока не уточняется. Также среди инициаторов обсуждений на площадке СБ ООН ещё четыре государства.

Соединённые Штаты, Британия, Франция, Албания, Ирландия и Норвегия запросили заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения ситуации на Украине. Об этом сообщили в британском постпредстве при всемирной организации.

"Великобритания, Албания, Ирландия, Норвегия, США и Франция запросили заседание Совета Безопасности ООН по Украине", — сообщается на странице британского постпредства в "Твиттере".

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Когда может состояться заседание, не уточняется.

Как сообщал Лайф ранее, Россия предложит свою резолюцию в Совбезе ООН по гуманитарной ситуации на Украине. Постпред РФ заметил, что проводимая "Операция Z" завершится, когда все её цели будут достигнуты. А условиями прекращения огня являются демилитаризация Незалежной и отказ от присоединения к НАТО.

Обложка ©

UN Photo / Loey Felipe

Андрей Григорьев

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