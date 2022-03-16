Депутат Матвейчев: "Вертолётных" денег не должно быть

Запланированное повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) позволит не только повысить благосостояние многих россиян, но и наполнить бюджет дополнительными деньгами. Таким мнением в беседе с Лайфом поделился заместитель председателя Комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев.

"Дело в том, что у нас предприятия имеют большое количество сотрудников, и не секрет, что очень многие платят зарплату соцпакетами, конвертами и так далее. Но тем не менее часто показывают в отчёте для налоговой минимальный размер оплаты труда. И, собственно, от неё пляшут, когда начисляют все отчисления в социальные и пенсионные фонды", — говорит Матвейчев.

По его мнению, в этой ситуации повышение минимального размера оплаты труда и позволит наполнить бюджет дополнительными деньгами. Что, в свою очередь, позволит направить дополнительные деньги на различные социальные программы.

"При этом максимальную адресность нам надо развивать. "Вертолётных" денег не должно быть, потому что очень многим какая-то социальная помощь не требуется. И здесь нужно все категории вычислить очень хорошо и точно попадать к тем, которые действительно нуждаются", — резюмировал Олег Матвейчев.