Лондон прокомментировал просьбу Украины передать ей золотовалютные резервы РФ

Британское правительство не получало официального запроса от Украины о передаче ей хранящихся в Лондоне золотовалютных резервов Банка России. Об этом заявил на брифинге официальный представитель премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

"Я не думаю, что мы получали подобный запрос. Не уверен, что это вопрос, который мы можем решить в одностороннем порядке", — сказал он.

При этом представитель Бориса Джонсона не исключил, что подобное решение может быть ещё одной ограничительной мерой против России, но позднее.