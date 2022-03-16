Лондон прокомментировал просьбу Украины передать ей золотовалютные резервы РФ
По мнению украинских властей, к настоящему моменту в результате "Операции Z" инфраструктуре страны нанесён ущерб в размере 119 миллиардов долларов.
Британское правительство не получало официального запроса от Украины о передаче ей хранящихся в Лондоне золотовалютных резервов Банка России. Об этом заявил на брифинге официальный представитель премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.
"Я не думаю, что мы получали подобный запрос. Не уверен, что это вопрос, который мы можем решить в одностороннем порядке", — сказал он.
При этом представитель Бориса Джонсона не исключил, что подобное решение может быть ещё одной ограничительной мерой против России, но позднее.
Ранее Лайф писал, что Киев захотел получить заблокированные на Западе золотовалютные резервы России. По мнению украинских властей, к настоящему моменту в результате "Операции Z" инфраструктуре страны был нанесён ущерб в 119 миллиардов долларов.
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