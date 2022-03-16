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16 марта, 20:15

Швейцарская сборная по хоккею заменит Россию на этапах Евротура

Таким образом, на турнире, который пройдёт в Стокгольме 5–8 мая, команда этой страны выступит со спортсменами из Швеции, Финляндии и Чехии.

Сборная Швейцарии по хоккею заменит Россию на этапах Евротура в ближайшие два года. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея Швейцарии.

Российская сборная на два года лишена права участвовать в предстоящих этапах соревнования. Таким образом, на турнире, который пройдёт в Стокгольме 5–8 мая, выступят Швеция, Финляндия, Чехия и Швейцария.

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Ранее Лайф писал, что ИИХФ отстранила сборные России и Белоруссии по хоккею от международных соревнований. Таким образом, команды не примут участия в чемпионате мира – 2022, юниорском и молодёжном первенствах мира, а также женском чемпионате мира.

Обложка ©

Pixabay

Артем Порвин

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