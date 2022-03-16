Швейцарская сборная по хоккею заменит Россию на этапах Евротура

Сборная Швейцарии по хоккею заменит Россию на этапах Евротура в ближайшие два года. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея Швейцарии.

Российская сборная на два года лишена права участвовать в предстоящих этапах соревнования. Таким образом, на турнире, который пройдёт в Стокгольме 5–8 мая, выступят Швеция, Финляндия, Чехия и Швейцария.