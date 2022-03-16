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16 марта, 20:26

Пушилин: Бойцы "Азова" бегут из Мариуполя в гражданской одежде

По словам главы ДНР, их выдают опрометчиво нанесённые ранее на тело опознавательные знаки — нацистские татуировки со свастикой и другими символами.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал, что боевики украинского националистического полка "Азов" регулярно пытаются вырваться из Мариуполя, переодевшись в гражданскую одежду. Однако, по его словам, неонационалистов выдают татуировки со свастикой и другими нацистскими символами.

"Мы видим попытки боевиков переодеться в гражданскую одежду и вырваться. Не всегда у них это получается. Есть ряд выявленных случаев. Они пытаются маскироваться под обычных, гражданских лиц, но, как правило, их выдаёт та оплошность, которую они допустили, не думая на перспективу: у многих из них татуировки со свастикой и прочими символами нацистского характера", — сказал Пушилин в эфире Первого канала.

Он добавил, что такие метки на теле боевики с неонационалистическими взглядами и пытаются скрыть. Некоторые пробуют даже избавиться от них при помощи ножа.

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Ранее член "Азова" рассказал Лайфу, как националисты сбегали из Херсона перед входом военных РФ. По его словам, в основном в националистическое движение вербовали футбольных фанатов, после чего с ними шла массированная идеологическая работа.

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Telegram-канал / Денис Пушилин

Арина Родионова

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