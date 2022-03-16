ФРС США впервые с 2018 года подняла базовую ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США повысила базовую процентную ставку до уровня 0,25–0,5% годовых. Об этом говорится в пресс-релизе регулятора, выпущенного по итогам мартовского заседания.

Отмечается, что такое решение было принято впервые с 2018 года. В марте 2020-го в ответ на тяжёлые экономические последствия пандемии коронавируса ФРС внепланово понизила ставку до отметки в 0–0,25% годовых — и с тех пор сохраняла этот показатель 15 заседаний подряд.

В регуляторе говорят, что такое решение было принято для поддержания целей Федрезерва по сохранению сильного рынка труда и инфляции на целевом уровне в 2% в долгосрочной перспективе.

"Комитет (по открытым рынкам. — Прим. ред.) стремится достичь максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. С соответствующим подходом к монетарной политике комитет ожидает, что инфляция вернётся к 2%, а рынок труда останется сильным", — сообщает регулятор.