Псаки напомнила о риске начала третьей мировой войны, комментируя слова Зеленского

Соединённые Штаты не заинтересованы в том, чтобы способствовать началу третьей мировой войны. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки, комментируя вновь озвученную президентом Владимиром Зеленским просьбу ввести над Украиной бесполётную зону.

"Как мы говорили раньше, бесполётная зона... будет требовать от нас, чтобы мы потенциально сбивали российские самолёты, чтобы НАТО сбивало российские самолёты. Мы не заинтересованы в том, чтобы ввязываться в третью мировую войну", — сказала Псаки на брифинге в Белом доме.

Пресс-секретарь Белого дома в связи с этим подчеркнула, что США не видят разницы между закрытием воздушного пространства Украины и так называемой гуманитарной бесполётной зоной.