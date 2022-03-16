Минобороны РФ: Жители Мариуполя отказываются ехать на подконтрольные Киеву территории

Как рассказали в оборонном ведомстве, в течение суток из разблокированного города обеспечен безопасный выход по гуманитарным коридорам 31 367 мирных граждан. 99% решили ехать в сторону России.

За сутки из Мариуполя безопасно вышли 31 367 мирных граждан, в том числе 89 иностранцев. При этом почти 99% из них изъявили желание отправиться в Россию или на неподконтрольные Киеву территории. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"В Мариуполе продолжается проведение гуманитарной операции. В течение суток из разблокированного города обеспечена безопасная эвакуация по гуманитарным коридорам 31 367 мирных граждан. Почти все эвакуированные из Мариуполя граждане отказались переезжать на контролируемые Киевом территории", — заявил Мизинцев.

В Днепропетровскую область направились только 36 человек. Среди эвакуированных иностранных граждан — 71 представитель ОБСЕ, девять граждан Греции и девять граждан Пакистана, уточнил представитель Минобороны. Вооружённые силы РФ по предложенным украинской стороной гуманитарным коридорам на киевском, запорожском, житомирском, сумском, харьковском и полтавском направлениях в полном объёме соблюдают режим тишины, добавил Мизинцев. Он отметил также, что киевские власти присвоили себе успех операции по эвакуации граждан.