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16 марта, 19:39

В ООН прокомментировали слова украинского телеведущего о геноциде россиян

Шарафмал в эфире телеканала процитировал нацистского преступника Адольфа Эйхмана об убийствах детей и заявил о готовности быть в первых рядах тех, кто будет заниматься расправами.

Россия и Украина должны воздержаться от ненавистнической риторики. С таким заявлением выступил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак. Так он прокомментировал слова украинского ведущего Фахрудина Шарафмала, процитировавшего нацистского преступника.

"Я не в курсе таких комментариев. Но мы призвали бы все стороны воздерживаться от какой-либо ненавистнической риторики", — сказал Хак.

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Лайф напоминает, что в ходе обсуждения специальной операции РФ по демилитаризации и денацификации Украины Фахрудин Шарафмал процитировал слова нацистского преступника Адольфа Эйхмана. После этого он призвал вырезать семьи русских, в том числе и детей.

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Shutterstock

Артем Порвин

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