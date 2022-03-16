В ООН прокомментировали слова украинского телеведущего о геноциде россиян

Шарафмал в эфире телеканала процитировал нацистского преступника Адольфа Эйхмана об убийствах детей и заявил о готовности быть в первых рядах тех, кто будет заниматься расправами.

Россия и Украина должны воздержаться от ненавистнической риторики. С таким заявлением выступил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак. Так он прокомментировал слова украинского ведущего Фахрудина Шарафмала, процитировавшего нацистского преступника.

"Я не в курсе таких комментариев. Но мы призвали бы все стороны воздерживаться от какой-либо ненавистнической риторики", — сказал Хак.