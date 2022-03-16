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Опубликовано 16 марта 2022, 19:30

Минобороны: ВС РФ соблюдают режим тишины в гумкоридорах по шести направлениям

Огонь временно прекращается для эвакуации мирного населения, этот период действует с 9:00 до 21:00 по киевскому времени (10:00–22:00 мск).

Вооружённые силы России строго соблюдают режим тишины в гуманитарных коридорах на киевском, черниговском, сумском и харьковском направлениях. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"Исходя исключительно из гуманных принципов, для обеспечения эвакуации мирных жителей, насильно удерживаемых националистами в блокированных населённых пунктах, сегодня мы вновь по ранее предложенным украинской стороной гуманитарным коридорам на киевском, запорожском, житомирском, сумском, харьковском и полтавском направлениях в полном объёме соблюдаем режим тишины", — сказал Мизинцев в ходе брифинга.

Минобороны: Мелитополь и Херсон находятся под полным контролем ВС РФ
Минобороны: Мелитополь и Херсон находятся под полным контролем ВС РФ

Генерал-полковник подчеркнул, что это неоднократно подтверждено средствами объективного контроля, в том числе с использованием беспилотников. Напомним, что режим прекращения огня для эвакуации мирного населения действует с 9:00 до 21:00 по киевскому времени (10:00–22:00 мск).

Как сообщал Лайф, утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Её цель — демилитаризация и денацификация Украины.

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Наталья Исакова
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