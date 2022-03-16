Песков назвал резкие слова Байдена о Путине непростительной риторикой
Пресс-секретарь российского лидера напомнил, что глава Белого дома руководит государством, от бомб которого во всём мире погибли сотни тысяч людей.
Слова президента США Джо Байдена, назвавшего российского лидера Владимира Путина "военным преступником", — это недопустимая и непростительная риторика. Так это высказывание охарактеризовал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Считаем недопустимой и непростительной подобную риторику главы государства, от бомб которого погибли сотни тысяч людей во всём мире", — приводит ТАСС слова Пескова.
Корреспондент телеканала Fox News спросила президента США, готов ли он "после всего, что мы видели", назвать своего российского коллегу военным преступником. Сначала Байден ответил отрицательно и вышел, но затем вернулся, переспросил и заявил: "Он военный преступник".
Как сообщал Лайф, Байден уже позволял себе подобные высказывания. Так, ранее американский лидер заявил, что Россия должна заплатить за "вмешательство" в выборы в США. Вместе с тем в беседе с телеканалом ABC политик оскорбил российского лидера Владимира Путина, назвав его "убийцей", чем вызвал бурную реакцию в политическом обществе. Затем Путин рассказал о звонке Байдена с объяснением его резких слов.
Пресс-служба Кремля