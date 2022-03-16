Песков назвал резкие слова Байдена о Путине непростительной риторикой

Слова президента США Джо Байдена, назвавшего российского лидера Владимира Путина "военным преступником", — это недопустимая и непростительная риторика. Так это высказывание охарактеризовал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Считаем недопустимой и непростительной подобную риторику главы государства, от бомб которого погибли сотни тысяч людей во всём мире", — приводит ТАСС слова Пескова.

Корреспондент телеканала Fox News спросила президента США, готов ли он "после всего, что мы видели", назвать своего российского коллегу военным преступником. Сначала Байден ответил отрицательно и вышел, но затем вернулся, переспросил и заявил: "Он военный преступник".