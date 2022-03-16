Столтенберг подтвердил скорый переход из НАТО на новую должность

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что к концу года намерен перейти на работу главой Центробанка Норвегии. На вопрос журналистов, может ли он остаться на посту генсека Североатлантического альянса из-за текущей ситуации в Европе, он уклонился от прямого ответа.

"Я сейчас сфокусирован на том, чтобы выполнять свою работу в НАТО. Это важная и очень значимая работа в крайне сложной ситуации для нашей общей безопасности", — передаёт Норвежское телеграфное бюро (НТБ) ответ Столтенберга.

Представители нескольких стран блока, как сообщает НТБ, пытались уговорить Столтенберга остаться на посту генсека. Однако он на данный момент твёрдо намерен воспользоваться предложением ЦБ по истечении мандата в НАТО.

"Я получил работу в Норвегии, которую планирую начать к концу года, таким был план всё это время", — подчеркнул Столтенберг.

Срок мандата Столтенберга истекает 1 октября. После этого он отправится работать в ЦБ на ближайшие шесть лет. Об этом назначении стало известно в начале февраля. С 1 марта и до его вступления в должность банк временно возглавляет вице-президент Ида Вольден Бахе.