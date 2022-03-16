Историк Нарочницкая: Система мироустройства рухнула и отныне будет другой

Система, сложившаяся после Второй мировой войны, рухнула. Такое мнение высказала историк Наталия Нарочницкая, комментируя нынешнюю политическую и экономическую ситуацию на планете.

"Моё мнение — что мир, который был создан после Второй мировой войны, окончательно рухнул. Он никогда не будет прежним", — подчеркнула Нарочницкая в беседе с радио "Комсомольская правда".

Историк отметила, что после Второй мировой войны была создана политическая и финансовая логистика, были созданы системы взаимоотношений. Работавшие после этого принципы претерпевали разные изменения, но теперь окончательно ушли.

"После были и холодная война, и разрядки, потепления, гонки — всё это рухнуло", — заключила историк.