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16 марта, 20:41

Историк Нарочницкая: Система мироустройства рухнула и отныне будет другой

Эксперт отметила, что после Второй мировой войны была создана особая политическая и финансовая логистика, новые структуры взаимоотношений. Но сейчас всё это обрушилось.

Система, сложившаяся после Второй мировой войны, рухнула. Такое мнение высказала историк Наталия Нарочницкая, комментируя нынешнюю политическую и экономическую ситуацию на планете.

"Моё мнение — что мир, который был создан после Второй мировой войны, окончательно рухнул. Он никогда не будет прежним", — подчеркнула Нарочницкая в беседе с радио "Комсомольская правда".

Историк отметила, что после Второй мировой войны была создана политическая и финансовая логистика, были созданы системы взаимоотношений. Работавшие после этого принципы претерпевали разные изменения, но теперь окончательно ушли.

"После были и холодная война, и разрядки, потепления, гонки — всё это рухнуло", — заключила историк.

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ТАСС / Таисия Воронцова

Арина Родионова

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