Историк Нарочницкая: Система мироустройства рухнула и отныне будет другой
Эксперт отметила, что после Второй мировой войны была создана особая политическая и финансовая логистика, новые структуры взаимоотношений. Но сейчас всё это обрушилось.
Система, сложившаяся после Второй мировой войны, рухнула. Такое мнение высказала историк Наталия Нарочницкая, комментируя нынешнюю политическую и экономическую ситуацию на планете.
"Моё мнение — что мир, который был создан после Второй мировой войны, окончательно рухнул. Он никогда не будет прежним", — подчеркнула Нарочницкая в беседе с радио "Комсомольская правда".
Историк отметила, что после Второй мировой войны была создана политическая и финансовая логистика, были созданы системы взаимоотношений. Работавшие после этого принципы претерпевали разные изменения, но теперь окончательно ушли.
"После были и холодная война, и разрядки, потепления, гонки — всё это рухнуло", — заключила историк.
Ранее Лайф писал, что турецкий аналитик Гюллер предрёк крах SWIFT при формировании нового мирового порядка. Согласно его прогнозу, не будет также и модели единой валюты, а в качестве глобальных центров силы выступят не только Соединённые Штаты, но и Россия, Китай, Евросоюз и Индия.
ТАСС / Таисия Воронцова