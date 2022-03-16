Хакеры взломали сайты МЧС и его региональных управлений

Неизвестные взломали официальный сайт МЧС России. Также не работают порталы региональных управлений этого ведомства.

Пользователи заметили, что на некоторое время телефон доверия на главной странице был изменён на украинский. После этого сайт был отключён на техническое обслуживание.

"Приносим свои извинения, ресурс временно недоступен. Идут технические работы. Уважаемые посетители, сервис "Обращения граждан" функционирует в штатном режиме", — говорится в сообщении на портале.

Сайты министерства и всех его региональных главков почти неработоспособны: они долго загружаются, не работают ссылки.