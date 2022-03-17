Канадские власти запретили вещание RT и RT France

Власти Канады приняли решение запретить вещание телеканалов RT и RT France на территории страны. Об этом говорится в обнародованном заявлении комиссии по телерадиовещанию.

Напомним, что поводом для санкций в отношении России и прочих ограничений экономического и иного плана стала российская "Операция Z" на Украине, Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Луганская и Донецкая народные республики меж тем продвигаются к своим административным границам