Канадские власти запретили вещание RT и RT France
Теперь местные компании более не имеют права распространять продукты этих каналов в стране. Это ещё один шаг в давлении на СМИ России за рубежом.
Власти Канады приняли решение запретить вещание телеканалов RT и RT France на территории страны. Об этом говорится в обнародованном заявлении комиссии по телерадиовещанию.
"Комиссия считает, что дальнейшая авторизация вещания телеканалов RT (ранее известного как Russia Today) и RT France не отвечает общественным интересам", — следует из заявления канадского регулятора.
Теперь канадские вещательные предприятия более не имеют права распространять продукты этих каналов в Канаде.
Напомним, что поводом для санкций в отношении России и прочих ограничений экономического и иного плана стала российская "Операция Z" на Украине, Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Луганская и Донецкая народные республики меж тем продвигаются к своим административным границам
ТАСС / Zuma